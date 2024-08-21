Названо число приватизированных москвичами квартир в январе – июле

Более 5,5 тыс. договоров на приватизацию жилья заключено с москвичами за январь – июль 2024 года. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента городского имущества столицы.

«В соответствии с изменениями в федеральном законе бесплатная приватизация жилья стала бессрочно доступна всем россиянам в феврале 2017 года. Только с начала этого года заключено более 5,5 тыс. таких договоров. В городской собственности остается около 267 тыс. неприватизированных квартир, что составляет примерно 5% от общего объема жилого фонда столицы», – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Как уточняется, оформить жилье в собственность могут граждане, занимающие его по договору социального найма. Приватизация позволяет владельцам квартир свободно распоряжаться имуществом: продавать, дарить, завещать или оформлять в залог, а также принимать участие в решении общедомовых вопросов путем голосования на общих собраниях собственников.

Возможность приватизации жилья появилась в 1991 году. Федеральным законом установлено, что воспользоваться таким правом можно только один раз.

Подать заявку в столичный департамент городского имущества граждане могут двумя способами: онлайн через портал mos.ru с помощью госуслуги «Заключение договоров передачи жилых помещений в собственность граждан или собственность Москвы (приватизация/деприватизация)» и в любом центре государственных услуг «Мои документы» вне зависимости от места жительства. Вместе с заявлением нанимателю и членам его семьи необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, а в случае регистрации по иным адресам в период с 21 июля 1991 года нужно подтвердить неиспользованное право на приватизацию.

В пресс-службе отметили, что все услуги, которые касаются жилья и имущества в Москве, доступны на портале mos.ru. Это позволяет горожанам решать вопросы в этой сфере онлайн в любое удобное время.