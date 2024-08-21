Военный оркестр Китая исполнил «Калинку» на Красной площади

В Москве китайский военный оркестр на заключительной репетиции музыкально-театрализованного фестиваля «Спасская башня» на Красной площади исполнил известнейшую песню Ивана Ларионова «Калинка». Об этом стало известно в среду, 21 августа.

На опубликованных кадрах коллектив репетирует исполнение композиции в парадной военной форме. Музыканты строем двинулись вперед по площади, как только певица начала петь знаменитую «Калинку». После вступления исполнительницы песню хором запел весь оркестр. Все члены коллектива исполнили композицию на русском языке. На репетицию выступления пришли посмотреть сотни жителей и гостей Москвы, передает News.ru.

23 августа на Красной площади откроется ежегодный XVI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». По своему масштабу, наполнению и зрелищности «Спасская башня» не имеет аналогов. Ежегодно фестиваль подтверждает свой статус крупнейшего международного культурного проекта России, который по праву входит в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира.