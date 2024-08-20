В Москве возобновили строительство станции метро, заложенной в 1950-е

В Москве под самыми стенами Театра Российской армии возобновилось строительство станции "Достоевская". Удивлены? Да, станция с таким именем еще с 2010 года работает на Люблинско-Дмитровской линии, и расположена она там же. Но это не ошибка - метростроевцы вернулись к проекту, который берет начало еще в 1950-х. Речь о станции, расположенной на исторической Кольцевой линии подземки, - между "Новослободской" и "Проспектом Мира". Через несколько лет их разделит новая остановка.

Следующая - многострадальная

В истории метро практически любого города мира есть многострадальные и долгостройные станции и даже линии - строить дороги под землей сложно. Хватает таких примеров и в Москве, но все же "Достоевская" стоит особняком. Взять хотя бы название. До сегодняшнего, в честь писателя, она сменила несколько проектных имен: "Суворовская", "Площадь Коммуны", "Суворовская площадь", "Площадь Суворова".

Задел под эту станцию оставили еще в 1950-е, когда строили Кольцевую линию - пути расположили на ровной площадке без уклона и оставили между ними достаточно места, чтобы соорудить станцию. Но вернулись к работам не скоро - площадку для строительства подготовили в 1990-е, но работы все не начинались. Мешали и финансовые проблемы, и чисто технические сложности. "Станция строится на действующих тоннелях метрополитена. Такое было в Москве всего однажды: при строительстве станции "Тверская", тогда она была еще "Горьковской", на Замоскворецкой линии. И это второй раз", - объясняет "РГ" гендиректор "СМУ-6 Метростроя" Олег Литовченко. Он работает в Метрострое 31 год и практически все время слышит про стройку "Достоевской", признается метростроевец, стоя посреди подземной стройплощадки.

Один из вестибюлей откроется у спорткомплекса "Олимпийский"

Строить эту станцию начали только сейчас - по стволу под землю и обратно снуют лифты-клети с рабочими, под ногами в тоннелях течет вода, а свет дают висящие под сводом лампочки Ильича. Метростроевцы пока заняты главным образом сооружением временных тоннелей - по ним пустят поезда Кольцевой линии в обход строящейся станции.

Осмотрел стройку недавно и мэр Сергей Собянин. "Работы продлятся четыре-пять лет, но, надеюсь, исторический проект завершится успехом", - отметил он.

Поедем по траволатору

Переоценить значение новой станции сложно. С одной стороны, она станет пересадочной со станцией "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии - пересадка на кольцо у нее есть только на юге, что сейчас усложняет жизнь обитателям сразу нескольких районов Москвы. Например, если вы решите доехать от "Селигерской" до "Киевской", то придется сделать две пересадки и потратить больше получаса времени. С открытием "Достоевской" понадобится всего одна пересадка, да и время в пути ощутимо сократится.

Гораздо доступнее станет весь район у Театра Российской армии. Помимо него поблизости расположены многие точки притяжения: спорткомплекс "Олимпийский", реконструкция которого близится к концу, театр "Уголок дедушки Дурова", музей Вооруженных Сил и другие знаковые объекты. Удобнее добираться в любую точку города станет и жителям окрестных многоэтажек - они, к примеру, смогут гораздо быстрее доезжать до большинства столичных вокзалов.

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Будут у новой "Достоевской" и другие особенности. В ее составе, к примеру, построят 350-метровый подземный пешеходный переход с траволаторами - такое решение применят впервые в столичной подземке. Переход соединит станцию с наземным вестибюлем, расположенным рядом с реконструируемым комплексом "Олимпийский", на пересечении улицы Дурова и Олимпийского проспекта. Это позволит повысить транспортную доступность "Олимпийского", путь от которого до метро сократится с 10 до 1 минуты. Второй, подземный вестибюль новой станции расположится под улицей Дурова на пересечении с Делегатской улицей.

При чем тут Достоевский?

Почему новая станция будет называться "Достоевская"? Ответ на этот вопрос можно найти на действующей одноименной станции Люблинско-Дмитровской линии. В вестибюле там есть надпись: "Здесь, на Божедомке, ныне улице Достоевского, в 1821 году родился русский писатель Ф.М. Достоевский". Если быть точным, до 1954 года улица Достоевского называлась Новая Божедомка. Достоевский здесь не только родился, но и провел детство и юность. Его дом до сих пор цел, там расположена музей-квартира писателя. Не менее интересна и история старого названия улицы. Божедомкой называли место, куда свозили тела умерших бродяг и утопленников и оставляли до весны для последующего захоронения.