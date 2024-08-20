Москвичей пригласили в парки на йогу, ушу и танцы

В 27 столичных парках в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» в субботу, 24 августа, пройдут занятия по йоге, ушу и танцам. В воскресенье тренировки пройдут с 18:00 до 19:00 на 24 фестивальных площадках, пишет пресс-служба московского правительства.

© Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

В пресс-службе уточнили, что посетить тренировки по зумбе можно в субботу в 11:00 в Мещерском парке, зоне отдыха «Серебряный бор» (пляж № 3), а также у Большого Городского пруда в Зеленограде. В 14:00 гостей ждут в зоне отдыха «Тропарево», а в воскресенье зумба проходит в 11:00 в зонах отдыха «Левобережье» и «Белое озеро».

Кроме того, занятия по йоге, зумбе и танцевальному фитнесу пройдут 24 и 25 августа на крышах районных центров «Место встречи», таких как «Янтарь», «Марс», «Эльбрус» и «Орбита»

В воскресенье в 11:00 в 10 парках столицы пройдут тренировки по ушу. Это боевое искусство направлено на развитие и гармонизацию всего тела.

«Дыхательные упражнения во время разминки позволяют снизить нагрузку на сердце и легкие, а также нормализовать работу нервной системы. Участники знакомятся с основными ударами и перемещениями», — пояснили организаторы.

Тренировки бесплатные, выбрать удобную площадку можно на портале «Мой спортивный район».

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