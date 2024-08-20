Собянин: город выделил 30 га земли под строительство соцобъектов

Город выделил почти 30 га земли для строительства социальных объектов, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Важные для города и жителей объекты получают статус масштабных инвестиционных проектов. В их числе не только социальные объекты, но и производства, а также инновационные центры. Проекты помогают развивать инфраструктуру Москвы и создавать рабочие места.

«Благодаря поддержке города в рамках масштабных инвестпроектов появится 22 здания: образовательные учреждения — более чем на 8,3 тысячи мест, медицинские объекты и учреждения культуры. Некоторые из них уже строятся, часть — в проектировании», — отметил Собянин.

Градоначальник уточнил, что в Головинском районе возведут новую взрослую поликлинику на 750 посещений в смену, в районе Покровское-Стрешнево — здание образовательной организации на 875 мест.

Кроме того, заметил Собянин, в Печатниках идет строительство культурно-спортивного центра, а в Раменках появится центр дополнительного образования.