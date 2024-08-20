Названы сроки завершения реставрации дома Мельникова в Москве

В Москве в Кривоарбатском переулке полным ходом идет реставрация возведенного в 20-е годы XX века дома автора проекта саркофага для Мавзолея Ленина, архитектора-авангардиста Константина Мельникова, пишет пресс-служба московского правительства.

© М. Денисова. Mos.ru

Дмитрий Гулич, гендиректор компании, отвечающей за процесс восстановления дома Мельникова, констатировал, что объект готов на 30%. Он добавил, что окончание работ запланировано на осень 2025 года.

Дом-мастерская создан из двух белоснежных цилиндров разной высоты и украшен шестиугольными окнами. Толщина стен составляет 70 см.

«Чтобы понять, как мыслил Мельников, достаточно взглянуть на гостиную с разных ракурсов. Если мы встанем лицом к панорамному окну, покажется, что это особняк Федора Шехтеля в стиле модерн. А стоит повернуться назад и посмотреть на полусферу северного цилиндра, как бы въезжающего в южный, увидим авангард», — отметила Анна Кистанова, директор Музея Константина и Виктора Мельниковых.

За 100 лет некоторые оригинальные элементы были утрачены, отдельные деревянные фрагменты подверглись воздействию времени, в декабре 2023 года началась реставрация здания.

«Стены просуществовали 95 лет, и мы практически не обнаружили в них трещин. На данном этапе наша задача — заменить сгнившие деревянные щиты и отреставрировать осыпавшуюся штукатурку», — пояснила Елена Николаева, главный конструктор проекта архитектурного бюро «Рождественка».

Из холла ведет лестница в подвал. Он не был предусмотрен в начальном проекте, но при работах архитектор обнаружил остатки кирпичных стен городской усадьбы 1840 года. Кладка XIX века стала частью подпола, где мастер разместил систему отопления, действующую и в наше время.

На третьем этаже в северном цилиндре располагается мастерская Константина Мельникова с 38 шестиугольными окнами и потолком пятиметровой высоты, который сейчас рабочие вручную покрывают бамбуковой дранкой.

«Мы применяем щадящие методы реставрации, не заменяем ни один конструктивный элемент», — заметила Елена Николаева.

Из мастерской можно выйти на крышу южного цилиндра, расположенного ниже северного. При жизни архитектора она служила верандой, где пили чай и устраивали пленэры.