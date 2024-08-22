В Московской усадьбе Деда Мороза отметят Яблочный Спас. Жителей столицы и туристов приглашают на праздничную программу с музыкальными, цирковыми и театрализованными представлениями.

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На творческих мастер-классах гости смогут освоить народные ремесла. Им предложат сделать куклу-мотанку, украшения из дерева, яблоко из фетра и расписать русскую матрешку.

Для гостей подготовили различные задания, приуроченные к народному празднику, — например, вспомнить пословицы и песни про яблоки. Кроме того, в телеграм-канале Московской усадьбы Деда Мороза начался конкурс «Яблочко от яблони». Чтобы принять в нем участие, необходимо прислать свою фотографию с яблоком или рисунок на эту тему. Итоги розыгрыша подведут 23 августа. Пять финалистов получат приглашение на сказочный интерактивный квест с Бабой-ягой.

Празднование Яблочного Спаса пройдет 24 августа с 12 до 17 часов. Вход на территорию усадьбы свободный.