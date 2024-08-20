Москвичам пообещали 30-градусную жару

В ближайшее время температура воздуха в Москве будет постепенно повышаться, а самые жаркие дни, вероятнее всего, придутся на последние числа августа. Об этом Москве 24 рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

© Zuma/ТАСС

По ее словам, атмосферное давление растет, облаков становится все меньше, и хотя 20 августа еще возможны кратковременные дожди (в основном на юге и юго-востоке Московской области), интенсивными они не будут.

В субботу и воскресенье осадков также не ожидается. Ночью температура воздуха будет в пределах 10–15 градусов, а днем – 23–28.

"То есть можно будет еще и позагорать", – отметила Позднякова.

Если говорить о последней неделе августа, то все модели долгосрочных прогнозов показывают, что и она будет достаточно теплой, заметила эксперт.

"Скорее всего, даже самые жаркие дни месяца придутся именно на последние числа августа. Не исключено, что в отдельные дни температура достигнет отметки в 30 градусов", – заключила специалист.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что минувшая ночь стала самой теплой в Москве с начала августа. Несмотря на ливень с грозами, столбики термометров остановились на отметке в 18,5 градуса.