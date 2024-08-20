В столице стартует Московская международная неделя кино (ММНК). Эта масштабная акция впервые пройдет в Москве с 23 по 28 августа — в преддверии профессионального праздника кинематографистов и любителей кинематографа в Российской Федерации, который отмечается ежегодно 27 августа.

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На различных киноплощадках в эти дни покажут свыше 70 зарубежных фильмов более чем из 20 стран (всего запланировано около 300 кинопоказов). Напомним, что ММНК пройдет в рамках проекта мэра Москвы «Москва — город кино» и форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Организаторы — столичный департамент культуры и Агентство креативных индустрий.

Это яркое кинособытие соединит в себе сразу несколько направлений, кроме привычных киносеансов. Во-первых, это фестивальная, выставочная, деловая программа для представителей индустрии. Деловая программа будет посвящена четырем тематическим блокам: «Глобальные рынки», «Сценарное дело», «Сотрудничество и продвижение», «Кинопроизводство». Во-вторых, это экскурсии и мастер-классы для всех желающих.