Собянин посетил маркет будущего на форуме-фестивале «Москва 2030»

Сергей Собянин посетил маркет будущего «Сделано в Москве» и пообщался с предпринимателями — участниками одноименной городской программы.

«Судя по тому, что тысячи товаров продаются, то, что сделано в Москве, пользуется спросом. В последние годы появляются новые товары,интересные. Сам бренд интересен для нас, для всех. Мы, конечно, импорт должны замещать, насколько это возможно и реально. В Москве есть неплохие примеры», — сказал Сергей Собянин.

Сегодня в столице создана комплексная экосистема поддержки бизнеса. Одно из ключевых ее направлений — содействие новым разработкам и производству отечественной продукции. При поддержке города столичные производители могут получить льготный кредит и государственную гарантию, а также привлечь венчурные инвестиции.

Для предприятий, увеличивающих свои мощности, доступны уникальные гранты на покупку оборудования. Программа позволяет софинансировать до 50 процентов расходов бизнеса на модернизацию и расширение.

Предприниматели, принимающие участие в маркете, отметили, что благодаря поддержке города удалось увеличить производство и выйти на зарубежные рынки, в частности Китая, Казахстана и Северной Кореи.

«Мы по программе масштабных инвестиционных проектов получили участок под производство. Строим завод с обучающим кластером, у нас будут аудитории, лаборатории. Это очень классная программа. У нас реально получилось. Это работает», — добавил один из участников маркета будущего «Сделано в Москве».

Особое внимание Правительство Москвы уделяет созданию инфраструктуры для технологических компаний (технопарков и центров коллективного пользования), а также выстраиванию их кооперации. Специально созданный для этой задачи Московский инновационный кластер помогает найти технологических партнеров, создать прототип, протестировать свою разработку у будущих заказчиков и получить на нее патент.

Одно из самых востребованных у московских предпринимателей направлений поддержки — помощь в продвижении своей продукции на российском и зарубежных рынках.

Сегодня столичные предприниматели уже экспортируют свою продукцию более чем в 160 стран мира. Для поиска новых рынков сбыта Московский экспортный центр реализует образовательные программы, участвует в выставках и бизнес-миссиях, открывает доступ к иностранным маркетплейсам. Например, по мнению одного из участников маркета будущего, самой значимой для его бренда стала информационная поддержка, в частности размещение товаров на сайте программы «Сделано в Москве».

Основные инструменты программы «Сделано в Москве»:

— размещение брендированных витрин на маркетплейсах — более 4,5 тысячи представленных компаний, свыше двух миллионов товаров;

— участие в крупнейших городских событиях (более 50 мероприятий с аудиторией свыше пяти миллионов человек, включая ярмарки, фестивали, деловые встречи);

— представление брендов в фирменных магазинах «Сделано в Москве» (более 500 брендов);

— проведение промокампаний в сетевом ретейле (свыше 250 магазинов);

— продвижение через портал сделановмоскве.рф (более 3,5 миллиона уникальных пользователей);

— продвижение в средствах массовой информации (в том числе на телевидении: в цикле специальных передач на канале «Москва 24»), в социальных сетях и телеграм-каналах — более 17 тысяч постов и публикаций;

— размещение наружной рекламы в городе и на станциях Московского метрополитена (ежемесячные кампании).

Воспользовавшись поддержкой, участники программы получили дополнительный совокупный доход в размере более 350 миллионов рублей. Дополнительно реализовано свыше 120 тысяч единиц товара.

Маркет будущего «Сделано в Москве»

С 1 августа по 8 сентября в Москве на Болотной площади организован маркет будущего «Сделано в Москве».

Эти павильоны визуально напоминают флакон духов, дутую жилетку, коробку с игрушками и огромный диван с журнальным столиком. Оригинальный дизайн подчеркивает маркетинговый подход к продажам в магазинах будущего: они должны не только быть комфортными для покупателей, но и вызывать удивление, привлекать внимание и вдохновлять.

В тематических павильонах более 400 московских брендов предлагают посетителям собственную продукцию разных категорий. Там представлены товары для ухода за кожей, волосами и телом, а также декоративная косметика (помада, тени и другие средства). Для посетителей ежедневно проводят мастер-классы, где им рассказывают о столичных брендах, трендах в макияже, прическах и прочих модных явлениях. Кроме того, здесь можно приобрести товары для детей: аксессуары, одежду, мебель, развивающие игры, конструкторы, мягкие игрушки, книги и другие товары. Для ребят проходят ежедневные мастер-классы, в рамках которых они приобретают новые навыки, развивают творческие способности и инженерное мышление. Столичные производители и дизайнеры также представляют на маркете лучшие образцы одежды и аксессуаров, разнообразную мебель и предметы интерьера.

На площадке можно приобрести более 20 тысяч единиц различных товаров. По состоянию на 19 августа было продано свыше 10 тысяч единиц продукции. Суммарная выручка участников маркета превысила 25 миллионов рублей.

Подобные мероприятия помогают продвигать товары локальных производителей. Для удобства покупателей в каждом павильоне расположены кассовые аппараты, которые обслуживает единый оператор, рассказал продавец-консультант одного из брендов — участников маркета будущего «Сделано в Москве».

На сцене, установленной в Репинском сквере, каждый день проходит более 15 различных мероприятий, в том числе образовательные лекции и мастер-классы столичных предпринимателей. Они делятся личным опытом создания своего дела, рассказывают о мерах поддержки для быстрого старта и развития бизнеса.

На площадках располагаются пункты городской благотворительной акции «Москва помогает». Там принимают гуманитарную помощь, устраивают встречи с героями СВО, а для их семей проводят экскурсии и познавательные мероприятия.

На маркете программы «Сделано в Москве» организуют мастер-классы по созданию талисманов-оберегов, медалей и открыток для героев боевых действий. Предприятия столичных брендов приглашают семьи участников СВО на экскурсии, в ходе которых дети и взрослые могут ближе познакомиться с производственными процессами, узнать больше о профессиях будущего и предпринимательстве в городе.

Маркет будущего «Сделано в Москве» открыт до 8 сентября. С начала работы его посетили более 70 тысяч жителей и гостей столицы.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходит с 1 августа по 8 сентября на 30 площадках, по всему городу открыто более 200 тематических зон. Здесь организованы культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные лучшему городу Земли. Посетители могут не только познакомиться с современными достижениями Москвы, но и увидеть своими глазами воплощение стратегий ее развития, а также понять, каким станет город в 2030 году.

В рамках масштабного форума-фестиваля проходит свыше 35 тысяч мероприятий, включая около 15 тысяч научно-популярных и образовательных: экскурсий, лекций, практикумов, дискуссий и презентаций проектов.