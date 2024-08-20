На Северном речном вокзале набережную украсили в стиле «Русское поле»

В рамках фестиваля «Лето в Москве. Сады и цветы» набережную вокзала украсили в концепции «Русское поле». Об этом во вторник, 20 августа, сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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На набережной появились зоны отдыха, украшенные колосьями, березами и «зеркальными подсолнухами». Для этого было использовано 14 зеркальных подсолнухов, 11 берез и 3,5 миллиона колосьев.

— Сегодня это одно из самых любимых мест отдыха москвичей и обязательный пункт для посещения у туристов. Мы развиваем пространство вокзала, а также проводим больше интересных событий, чтобы каждый мог найти себе здесь занятие по душе. Например, с начала года организовали больше 60 спортивных мероприятий, — сказал Максим Ликсутов.

Инсталляция будет украшать локацию до 8 сентября, передает Дептранс Москвы.

На время проведения фестиваля «Лето в Москве. Сады и цветы» центральные улицы столицы — Большая Дмитровка, Камергерский и Столешников переулки, Кузнецкий Мост, Старый Арбат и Никольская — превратились в цветущие оазисы. Их украсили цветочными арками, зелеными стенами и декоративными композициями из многолетних растений, деревьев и кустарников.