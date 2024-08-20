Жителям столицы рассказали о выставке «Москва промышленная. Город будущего»

В Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» проходит выставка «Москва промышленная. Город будущего». Здесь можно увидеть арт-инсталляции из проводов, катушки размером с машину и космические кабели.

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— Столичная кабельная промышленность — лидер в стране. Сегодня ее представляет около 20 предприятий, на которых работают примерно три тысячи специалистов. Товары, выпущенные на заводах, используются практически везде — от зданий до морских судов. Так, в рамках выставки гостей познакомят поближе с достижениями и разработками этой отрасли, — сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Центром притяжения гостей стал арт-объект, созданный московскими дизайнерами совместно с кабельными заводами. На реализацию проекта ушло 336 часов.

Завод «Спецкабель» представил сверхтонкий монтажный оптический кабель диаметром всего 0,6 миллиметра. Из-за своего легкого веса и сверхгибкости его применяют в космонавтике и робототехнике.

На площадке предприятия «Москабельмет» гости увидят катушку для намотки кабелей, кабели для атомных электростанций и нефтеперерабатывающих заводов. В прошлом году компания вложила в производство 1,2 миллиарда рублей. Деньги пошли на комплексное развитие, в частности было открыто новое предприятие, проведена модернизация оборудования и инфраструктуры.

— Заводы группы активно развиваются, что стало возможным в том числе благодаря колоссальной поддержке столицы. Например, нашей компании присвоен статус промышленного комплекса, который позволяет получать значительные налоговые преференции. За счет этого мы вкладываем сэкономленные средства в собственное развитие, — уточнил генеральный директор группы компаний «Москабельмет» Павел Моряков.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, в которых трудятся 725 тысяч человек. Здесь производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.

Выставка «Москва промышленная. Город будущего» проходит с 10 августа по 8 сентября в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». Как ранее сообщил Сергей Собянин, на ней представлены передовые разработки московского промышленного комплекса.