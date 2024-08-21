В Москве арендуют 27 объектов образовательных учреждений по льготной программе

По льготной программе "1 рубль за квадратный метр в год" инвесторы арендуют 27 объектов недвижимости для образовательных учреждений в Москве. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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На 24 из них уже предоставлена льготная ставка, уточнил вице-мэр. Общая площадь этих помещений превышает 36 тысяч квадратных метров.

"Это 90% от общего числа вовлеченных в программу компаний. Благодаря этому они ежегодно экономят более 600 миллионов рублей", – отметил Ефимов.

Пир этом общая площадь всех 27 объектов доходят до 40 тысяч "квадратов". Данные образовательные учреждения находятся в девяти административных округах столицы.

По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, шесть из них расположены на востоке Москвы, инвесторы арендуют здания общей площадью почти 8,7 тысячи квадратных метров.

При этом на юго-востоке столицы находятся четыре детских сада, площадью свыше 5,1 тысячи квадратных метров. Также по три объекта расположено на западе и северо-западе города – их площадь 3,7 и почти 4,7 тысячи квадратных метров соответственно, уточнил Гаман.

Еще по две частных образовательных организации расположены на юге, юго-западе и в центре, а по одному – на севере и в Зеленограде.

В свою очередь, руководитель московского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов рассказал о популярности льготной программы среди предпринимателей. Он подчеркнул, что конкуренция на торгах по аренде по программе составляет более трех участников на лот.

Так, с 2023 года по итогам аукционов были определены три инвестора для открытия образовательных учреждений в рамках этой программы. С победителями торгов заключается договор на 49 лет.

Арендатора обязуют оборудовать помещения всем необходимым и начать образовательную деятельность. Они также должны выполнить требования департамента образования и науки. При соблюдении всех условий компания может претендовать на льготную ставку аренды.

Всего Москва предоставила льготную ставку аренды более чем 120 образовательным учреждениям, которые занимают 154 тысячи квадратных метров столичной недвижимости.

Благодаря льготным ставкам частные образовательные организации ежегодно экономят 2,3 миллиарда рублей. Всего частным организациям высшего, среднего профессионального и дополнительного образования предоставляют три вида льгот.