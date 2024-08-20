Собянин назвал социальные объекты, которые будут построены в Москве

С начала года инвесторам и застройщикам выделили порядка 30 гектаров земли для строительства социальных объектов в столице. Об этом во вторник, 20 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Благодаря поддержке города в рамках масштабных инвестпроектов появится 22 здания, — написал глава города в своем Telegram-канале.

Так, в столице появятся образовательные учреждения больше чем на 8,3 тысячи мест, а также медицинские объекты и учреждения культуры. Часть из них уже строятся, некоторые находятся на стадии проектирования. Например, в Головинском районе появится новая взрослая поликлиника на 750 посещений в смену.

Кроме того, в Покровском-Стрешневе возведут здание образовательной организации на 875 мест, а в Раменках расположится центр дополнительного образования.

Ранее Собянин сообщал о создании условий для активного отдыха. В городе обновляют и создают скейт-парки, памп-треки и специальные трассы для активного отдыха молодежи.

Мэр Москвы 16 августа рассказал, что спорт стал модной тенденцией среди жителей столицы. Власти города активно занимаются развитием спортивной инфраструктуры. До 2030 года планируется реконструкция 200 зданий.