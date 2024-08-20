Собянин: в Москве формируется мощнейший фармацевтический кластер

Москва формирует мощнейший фармацевтический кластер. Это важный вклад в развитие столичного здравоохранения и нацпроект «Здравоохранение» — многие столичные компании поставляют свою продукцию в медучреждения по всей стране.

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Об этом рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

«В городе работает свыше 300 производителей лекарственных средств, медицинских изделий и медтехники. Одной из главных площадок для размещения фармпредприятий стал ОЭЗ “Технополис Москва” — общая площадь фармацевтических и медицинских компаний, расположивших здесь свое производство, составляет более 300 тысяч квадратных метров», — сообщил Мэр Москвы.

Один из резидентов ОЭЗ — компания-резидент «Акрус Биомед» — готовится к выпуску биологического и дермального эквивалентов кожи, созданных на основе разработок Института биологии развития имени Н.К. Кольцова Российской академии наук. Живая кожа будет применяться для лечения ожогов и длительно незаживающих ран. Поставлять ее планируют в центры медицины катастроф, столичные и российские клиники. Производство мощностью до 70 тысяч препаратов в год запущено на площадке «Печатники». Инвестиции в проект составили 460 миллионов рублей.

Еще одна компания-резидент — «Хирана+» — работает над созданием стендового образца мобильного аппарата высокочастотной вентиляции легких. Его используют при транспортировке больных в машине скорой помощи или в санитарном вертолете, а также при лечении в условиях стационара. Мобильный аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) сможет использоваться для всех категорий пациентов — от новорожденных до взрослых.

Кроме того, начался серийный выпуск паровых стерилизаторов компании-резидента «ТЗМОИ». Такие устройства предназначены для обработки медицинского инструмента и материалов.

«В отличие от зарубежных аналогов они позволяют снизить потребление воды на 20 процентов. Стерилизаторы управляются при помощи удобных и интуитивно понятных сенсорных панелей, а использование в конструкции быстроразъемных соединений значительно ускоряет сервисное обслуживание. Оборудование оснащено портом USB, что позволяет быстро переносить информацию на другие устройства», — отметил Сергей Собянин.

Идет подготовка к началу производства первого российского оксигенатора, который насыщает кровь кислородом и удаляет из нее углекислый газ. Прибор используют во время кардиохирургических операций, при тяжелых пневмониях, развитии острой сердечной и дыхательной недостаточности. На первом этапе компания «Оксикор» планирует выпускать 10 тысяч аппаратов, а далее — до 50 тысяч единиц в год. Это позволит обеспечивать не только столичные клиники, но и медицинские учреждения по всей стране.

Компания «Медплант» выпускает 12 медизделий, входящих в оснащение машин скорой помощи. С 1 сентября она будет также поставлять жгуты и медицинские ножницы для аптечек первой помощи, которые используют на объектах транспортной инфраструктуры.

Производство отечественных глюкометров готовятся начать до конца года на предприятии «Элта». Завод на площадке «Алабушево» уже построен, продукцию планируют реализовывать по всей стране. Система мониторинга уровня сахара в крови будет синхронизирована с мобильным приложением, что позволит сразу передавать данные лечащему врачу. При этом глюкометр, его комплектующие и мобильное приложение — собственная разработка компании.

Предприятие «Спутник Технополис» в 2023 году открыло Научно-исследовательский центр по разработке биопрепаратов для лечения социально значимых заболеваний — онкологических, аутоиммунных и инфекционных. Здесь разрабатывают биотехнологические процессы полного цикла для выпуска продуктов на основе рекомбинантных белков. Результаты исследований планируют использовать на крупномасштабном производстве. По словам Сергея Собянина, это очередной серьезный шаг на пути импортозамещения и обеспечения пациентов качественными российскими лекарственными средствами.