Москвичи могут направить баллы программы «Миллион призов» в поддержку бойцов СВО

Сайт «Миллион призов» вместе с благотворительным фондом «Народный фронт. Все для победы!» начал сбор средств в поддержку военных, находящихся в зоне спецоперации, а также на оказание гуманитарной помощи мирным гражданам, проживающим на новых территориях.

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Горожане могут перечислить от 500 до 10 тысяч баллов — каждый балл равен одному рублю. В частности, любой желающий может перечислить городские баллы программы лояльности «Миллион призов» и призовые баллы акции #ВыбираемВместе2024.

Отследить пожертвование можно на сайте фонда с помощью промокода, который получит благотворитель, передает официальный сайт мэра Москвы.

Одна из самых популярных услуг в Едином центре поддержки участников специальной военной операции и членов их семей — помощь в построении карьеры. Здесь находят индивидуальный подход к каждому соискателю, учитывая его опыт и пожелания. Об этом во вторник, 20 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Новые волонтерские проекты по поддержке жителей пострадавшей от атак Вооруженных сил Украины Курской области обсудили в штабе общественной поддержки «Единой России». 8 августа в Курск отправилась первая партия гуманитарной помощи для жителей, эвакуированных из районов, где сейчас идут боевые действия.