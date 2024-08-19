Над Москвой взошла «Осетровая луна»

Над столицей 19 августа взошла «Осетровая луна», москвичи могут увидеть живописное суперлуние — погода остается ясной.

Доктор физико-математических наук Сергей Богачев сообщил, что Луна в ночь на 20 августа визуально больше своего обычного размера на 10–15 процентов.

Кроме того, эксперт уточнил, что Луна не изменяется сама по цвету, это все оптический эффект. Цвет Луны зависит от атмосферы. Например, из-за сильной влажности Луна может быть багрово-красного цвета, добавил Богачев.

В ночь на 19 августа россияне также запечатлели на фото суперлуние. На опубликованных ими кадрах можно наблюдать «кровавую луну» на фоне ночного неба.

В этом году суперлуние в России можно будет увидеть еще трижды — 17 сентября, 17 октября и 15 ноября. Однако сегодняшнее явление стало особенным, поскольку совпало с «осетровой Луной» и сезонной «голубой Луной».

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