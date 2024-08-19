В Москве и Подмосковье конец августа и первые числа сентября пройдут при солнечной и ясной погоде. Такой прогноз в эфире «Радио 1» дал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Вероятность подобного развития событий Шувалов оценил в 70-80%. При этом в столичном регионе будет наблюдаться контраст между ночной и дневной температурами.

Начавшуюся неделю синоптик назвал благоприятной, несмотря на ожидающиеся кратковременные осадки.

Дождь с понижением температуры до 23-24°С ожидается в Москве и области во вторник. Среда и четверг будут теплыми, без осадков. В оставшиеся дни недели возможны кратковременные дожди с температурой 21-22°С.

15 августа специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что начало сентября также будет теплым. Синоптик отметила, что в этом году в столице возможно даже раннее бабье лето, поэтому переход из августа в осень будет плавным и приятным.