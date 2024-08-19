Памятник Защитникам Москвы сохранят в Хорошево-Мневниках

Инженер-эколог, директор Московского зоопарка Светлана Акулова, представители ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» и жители района Хорошево-Мневники обсудили ход строительства транспортной развязки, сроки благоустройства Карамышевской набережной и перенос туда памятника Защитникам Москвы, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

— Сейчас памятник Защитникам Москвы находится в труднодоступном месте, где довольно сложно организовать какие-либо памятные мероприятия. Поэтому возникла идея перенести его на территорию благоустроенной набережной, где жители смогут к нему подходить без препятствий, – сказала Светлана Акулова.

Представители ГКУ «УДМС» рассказали, что памятник перенесут с 3-го Силикатного проезда, где в годы Великой Отечественной войны проходил последний Карамышевский рубеж обороны Москвы. На этом рубеже бойцы 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии в 1941–1942 годах защищали подступы к Центральному аэродрому на Ходынском поле. Светлана Акулова также уточнила у строителей сроки работ.

— По словам представителей ГКУ «УДМС», основные работы планируется завершить в IV квартале 2025 года. То есть примерно через полтора года. Надеюсь, что все работы будут проведены в срок: уверена, новая набережная не только станет прекрасным местом для отдыха и досуга жителей района, но и поможет сохранить память о важнейших событиях истории нашей страны, – отметила Акулова.

Сейчас на месте пустыря в Хорошево-Мневниках ведется строительство многоуровневой транспортной развязки. Строительные работы начались в 2023 году. Дорога свяжет Шелепихинскую и Карамышевскую набережные, на прилегающем участке территории запланированы комплексное благоустройство и пешеходная зона.