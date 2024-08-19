Эксперт оценил создание городской среды в Москве

При создании городской среды в Москве особое внимание уделяется проработанности и уникальности архитектурных решений, в том числе фасадов — главных визуальных коммуникаторов между зданием и человеком. Об этом в понедельник, 19 августа, рассказала Генеральный директор архитектурного бюро MASTER'S Plan Юлия Зубарик.

— Такой подход, где качество архитектуры важнее параметров застройки, был обозначен Сергеем Кузнецовым, главным архитектором города, в 2024 году : сначала должна прорабатываться детальная концепция с высокополигональной 3D-моделью, а затем уже будут предоставляться параметры со стороны города и разработка документации, — сказала Зубарик.

Она заявила, что каждое архитектурное решение в рамках программы реновации детально прорабатывается с учетом особенностей района, что помогает создать гармоничное сочетание нового строительства с существующим окружением. По ее словам, он позволяет подчеркнуть локальную идентичность района, что способствует не только формированию качественной городской среды, но и укреплению чувства общности среди жителей, создавая для них ощущение связи и близости к своему району.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице для всех фасадов домов по программе реновации создают индивидуальные решения. Отмечается, что в городе есть утвержденные стандарты отделки и благоустройства жилья. Однако у каждого проекта — свое архитектурное решение.

— Первый этап программы реновации, окончание которого предполагается до конца этого года, завершен в 47 районах Москвы, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, программа завершена в шести районах: Северном, Молжаниновском, Коммунарке, Старом Крюкове, Южном Медведкове и Ясеневе.

Кроме того, Ефимов рассказал, что привлеченные по результатам торгов инвесторы, правообладатели земли и недвижимости, а также операторы комплексного развития территорий проводят редевелопмент 88 территорий.