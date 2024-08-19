Воздух в Москве прогрелся до июльских температур

Температура воздуха в московском регионе в понедельник, 19 августа, поднялась до июльской планки. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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— Сегодня в Москве самый жаркий день недели, плюс 27–29 градусов, яркое солнце и адвекция теплых воздушных масс. Температура даже на два градуса выше, чем норма в самый жаркий период июля, поэтому сегодня настоящая летняя июльская погода, — сказал он.

Синоптик добавил, что в ночь на вторник, 20 августа, в столице и области ожидается гроза. Однако, по его словам, теплая температура сохранится в городе до конца недели, пишет АГН «Москва».

В жаркую погоду важно знать определенные правила, чтобы обеспечить себе комфорт и предотвратить неприятные последствия. Об этом рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. Первое правило — грамотно употреблять воду. Учитывая усиленное потоотделение, свою стандартную норму необходимо увеличить на 0,5–1 литр.

Стоит есть больше фруктов и овощей, таких как помидоры, арбузы и огурцы, а также включить в рацион хурму, бананы, овощи зеленого и белого цветов — вяжущие продукты помогают адаптироваться к зною.