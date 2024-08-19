В Москве обновили правила размещения зарядок для электромобилей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Новые правила размещения зарядной инфраструктуры при строительстве и реконструкции городских объектов утвердили в Москве. Теперь необходимое количество электрозарядных станций (ЭЗС) и инфраструктуры для них будет известно заранее, сообщили в пресс-службе транспортного комплекса столичного правительства.

"Новые правила размещения зарядной инфраструктуры касается парковок у новых и реконструируемых жилых зданий, гаражей, внутриквартальных проездов, АЗС, таксопарков, производственных и коммерческих зданий, ж/д вокзалов и других объектов. По новым правилам, застройщикам необходимо 5% парковочных мест оборудовать зарядными станциями, к 25-100% парковочных мест, в зависимости от типа объекта, необходимо подвести кабельные линии для будущего подключения зарядных станций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие изменения позволят быстрее развивать сеть зарядных станций, чтобы к 2030 году жителям стали доступны более 30 тыс. ЭЗС в соответствии с транспортной программой до 2030 года. Новые правила утверждены постановлением правительства Москвы, которое вносит изменения в нормативы градостроительного проектирования города Москвы в области транспорта и автомобильных дорог, утвержденные ранее.

"Мы развиваем удобную и безопасную зарядную инфраструктуру для электромобилей с 2020 года в рамках городского проекта "Энергия Москвы". Теперь для каждого типа объекта определено количество инженерной инфраструктуры для будущих станций и самих ЭЗС. Это касается и автозаправок. На новых и реконструируемых АЗС планируем размещение по 1-2 зарядных станций", - добавил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.

Электромобили в Москве

Как подчеркнули в транспортном комплексе, для популяризации электротранспорта в столице владельцам электромобилей предоставляют льготы. Например, они освобождены от транспортного налога, могут бесплатно пользоваться городскими парковками, платными федеральными трассами и зарядными станциями проекта "Энергия Москвы".

"Первые станции переменного тока имели мощность 22 кВт и заряжали машину за 2 часа. Сейчас департамент транспорта устанавливает станции мощностью от 50 кВт, сокращая время зарядки до получаса, что существенно экономит время граждан на обслуживание своих транспортных средств", - уточнили в мэрии.

Так, с января по июнь 2024 года в Москве электромобили использовали городскую зарядную инфраструктуру около 216 тыс. раз. В целом за все время существования проекта число зарядных сессий превысило 510 тыс. Спустя три года в проекте более 21 тыс. участников, которые заряжают электромобили на городских станциях.

Согласно программе развития транспортного комплекса, к 2030 году ожидается значительный рост доли электромобилей в России - более чем в 30 раз, до 7%. Это приведет к дальнейшему сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу, улучшению качества воздуха и снижению уровня шума в городе, заключили в пресс-службе.