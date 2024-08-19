В Москве открылась выставка, посвященная советскому ковровому искусству

Каждый ребенок, родившийся в СССР, помнит, как приятно отходить ко сну, разглядывая узоры ковра, висящего на противоположной стене. Этот простой атрибут любого советского дома не только дарил тепло и уют, но и был произведением искусства. Более того, в сюжетах рисунка, словно в пушистой летописи, отражались великие победы, важные политические события и культурные особенности 16 республик огромного государства.

При подготовке к выставке "Ковер историй. Сюжеты советского коврового искусства" сотрудники Всероссийского музея декоративного искусства подошли к привычному предмету обихода с научной точки зрения. Самое удивительное крылось в тонких переплетениях узоров, в которых мастера зашифровали глубинный смысл. Руководитель проекта Андрей Шаповалов рассказал, каким способом их можно разгадать.

"Чтобы сделать это, вам необходимо много тысяч лет жить в определенной культуре. Обычно ковер представляет из себя вселенную, где уживаются тысячи тысяч элементов. Национальный узор привычен человеку, мыслящему в мифо-поэтическом мышлении. Там есть верхний мир, полный звезд и божеств, подземный мир, кишащий иными существами, и земной мир, где человек живет сам. А Советский Союз смог перевести всю это палитру обычаев и легенд в поле логики. В этом кроется необычайная ценность советского ковра", - уверен он.

Примеров этому феномену в экспозиции предостаточно - семь выставочных залов. Ярким примером являются портретные ковры с вождями. Вручную сотканные туркменскими мастерами Ленин, Сталин и Калинин и спустя 100 лет сурово смотрят на зрителя. Обратите внимание на узоры вокруг, ведь они сулят партийным руководителям мудрую долгую жизнь.

В 1930-х годах ковровое искусство стало одним из важных помощников советской пропаганды. Изюминкой выставки можно назвать работу "Рог изобилия", которую в 1939 году представили на выставке в Нью-Йорке. Тонкая вышивка курских мастериц поразила взыскательную американскую публику.

А чтобы прочно закрепить в голове человека мысль о дружбе народов, создавались работы на темы спорта и праздников, где соседствовали представители разных республик. Это был своего рода ненавязчивый агитационный плакат.

Не забывали ткачи и увековечивать в коврах победы СССР в науке, спорте и промышленности. На выставке представлены работы 1930-1980-х годов.

Так, ковер "Туркменский пробег" рассказывает историю 90 смелых всадников. Они решили доказать всей стране, что ахалтекинские кони достойны службы в рядах Красной армии. Для этого смельчаки вскочили на лошадей и преодолели путь из Ашхабада до Москвы, что когда-то казалось невозможным.

Сама столица попала в ковровый сюжет в 1967 году, когда шел активный процесс ее перестройки. Здесь можно увидеть сталинские высотки, Большой театр и метро, зашитые в орнамент нового современного города.

Успейте увидеть самую крупную выставку коврового искусства и разобраться в хитросплетениях узоров до 13 октября.