У сурикатов в Московском зоопарке есть интересное правило. Пока семья ищет еду, один из них следит за происходящим вокруг. Видео с необычным поведением животных опубликовала в своем Telegram-канале генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

— У сурикатов всегда так: пока вся семья добывает пропитание, один обязательно остается дежурить на возвышенности и следить за безопасностью на территории. Пушистый часовой бдит, — говорится в публикации.

Утром того же дня гендиректор зоопарка сообщила, что в Московском зоосаде появился на свет детеныш леопардового полоза. Это один из первых успешных случаев разведения ужей крымской популяции в подобных условиях на территории постсоветского пространства. Леопардовый полоз является неядовитой змеей из семейства ужеобразных. Встречается в Турции, Южной Италии, на Балканах, в Средиземноморье и на островах Эгейского моря.

Руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин надеется, что у панды Катюши из Московского зоопарка появятся брат или сестра.