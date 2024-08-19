Москвичи ближайшей ночью смогут наблюдать суперлуние

В ночь на 20 августа москвичи смогут наблюдать суперлуние. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

«Будет огромный объект на небе, очень яркий, Луна будет видна, безусловно, ото всюду. Если облаков не будет, то москвичи увидят ее в полной мере. Луна будет больше на 10–15%», – сказал Богачев.

Он уточнил, что следующее суперлуние москвичи смогут увидеть только через год.