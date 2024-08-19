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Москвичи ближайшей ночью смогут наблюдать суперлуние

В ночь на 20 августа москвичи смогут наблюдать суперлуние. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

Москвичи ближайшей ночью смогут наблюдать суперлуние
© РИА Новости
«Будет огромный объект на небе, очень яркий, Луна будет видна, безусловно, ото всюду. Если облаков не будет, то москвичи увидят ее в полной мере. Луна будет больше на 10–15%», – сказал Богачев.

Он уточнил, что следующее суперлуние москвичи смогут увидеть только через год.

«Если сегодня кто-то пропустит большую Луну, то они смогут через месяц, в следующее полнолуние, наблюдать ее, и дальше только через год», – пояснил Богачев.
Новости Москвы
Сергей Богачев
РАН