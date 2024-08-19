В столице заработал прокат электромопедов

Столица идет впереди планеты по внедрению различных прокатных транспортных средств. Сначала город заполонили прокатные машины, потом прокатные электросамокаты, электровелосипеды. Сейчас в прокат можно взять уже и электромопед. Ежедневно растет число зарегистрированных пользователей, сейчас их почти полтысячи. Как новинка повлияет на дорожную ситуацию, спрогнозировали эксперты.

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По данным шеринговой компании, сейчас в прокате в столице есть всего 90 электроскутеров марки Nmoto NCS. Встретить их можно в разных районах, но в основном это территории внутри Третьего транспортного кольца, где согласно правилам проката и можно кататься. Например, я такие скутеры в один день встречала около продуктового магазина в районе улицы Расковой, другой стоял на парковке возле станции МЦК "Крымская", а третий мчался в центр по Тверской улице, правда, в крайнем правом ряду.

Прокатные электроскутеры есть двух цветов - белые и черные, на каждом есть большая зеленая надпись Vzhik. Подойдя ближе, видны и другие наклейки с QR-кодами. Одни ведут на сайт с правилами аренды, другие на сайт с правилами дорожного движения, а третьи, расположенные на руле, помогают активировать сам скутер. У каждого из скутеров есть багажник, внутри лежат светоотражающие жилеты, одноразовые подшлемники, два шлема. Выдерживает скутер вес до 160 кг, носится быстро - максимальная скорость 45 км/час, а проехать на одном заряде может 75 км. При этом звука рева мотора нет, он бесшумный, как и другие представители электротранспорта.

Чтобы взять скутер в аренду, нужна регистрация в сервисе. Для этого потребуется установить мобильное приложение, загрузить фотографию, данные паспорта, водительские права с категорией М. Только после этого становишься пользователем сервиса. Как и у других шерингов, в приложении есть карта, показывающая доступные мопеды и информацию о них. Стоимость аренды - 50 рублей за старт и 8 рублей в минуту, еще три рубля в минуту обойдется тариф брони, если до мопеда нужно идти. Словом, поездка на таком виде транспорта будет стоить дороже, чем на прокатном самокате, но дешевле, чем на прокатном автомобиле.

Где на нем можно передвигаться? Если по правилам, то по правому краю проезжей части, либо по полосе для велосипедистов. Также можно ехать по обочине, если это не будет мешать пешеходам.

"Для управления такими транспортными средствами обязательно должно быть водительское удостоверение. И это основное отличие электромопеда от электросамоката, - рассказал "РГ" автоэксперт, член общественного совета ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов. - Также должна быть страховка, номерные знаки и шлем. Словом, садясь за руль такого транспорта, водитель будет нести всю ответственность за нарушение правил. Поэтому могу предположить, что такая аренда скорей всего будет более безопасной и менее аварийной, чем аренда электросамокатов. И если водители не будут нарушать правила, вероятно, автомобилистам и пешеходам этот вид аренды больших проблем не принесет".

Другого мнения придерживается эксперт в области организации транспортной среды и урбанистики, кандидат технических наук Михаил Блинкин.