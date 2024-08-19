Собянин сообщил о скором открытии двух поликлиник в Зюзине после реконструкции

На Азовской улице в столичном районе Зюзино осенью после реконструкции откроются детская и взрослая поликлиники. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Здания практически полностью перестраиваем — делаем их удобными как для посетителей, так и для медиков. Оснащаем новейшим оборудованием. В обеих поликлиниках увеличим количество процедурных. В детской появятся кабинеты ЭКГ и исследования функций внешнего дыхания, а во взрослой станет больше кабинетов врачей общей практики, — отметил глава города.

Собянин также заверил, что все близлежащие к поликлиникам территории также будут благоустроены.

Мэр также напомнил о других реализованных проектов в районе. Так, в районе уже была обновлена поликлиника на улице Каховке, а также открыт Центр амбулаторной онкологической помощи.

Кроме того, в районе в составе Большой кольцевой линии метро открыли две станции — новую «Зюзино» и реконструированную «Каховскую», а также реконструирован ряд скверов, говорится в публикации в Telegram-канале Собянина.

Также мэр поделился, что спортивный кластер и зона отдыха создается в пойме реки Котловки. В 2023 году возле реки вместе с площадкой для отдыха и занятий спортом была благоустроена территория парка «Сосенки». Также от Нахимовского проспекта до Нагорного бульвара проложены пешеходные экомаршруты.