В столичном метро раздают бесплатные яблоки

Фрукты упакованы, чтобы сохранить свежесть и удобство для пассажиров. Раздача проводится на нескольких ключевых станциях, включая "Комсомольскую", "Арбатскую", "Павелецкую" и "Курскую". Это не первый раз, когда московское метро устраивает подобные акции: в прошлом году в честь Яблочного Спаса было роздано около 10 тысяч яблок.

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Пассажиры с удовольствием участвуют в акции, отмечая, что такие мероприятия создают приятную атмосферу и напоминают о традициях. Власти Москвы подчеркивают, что акции подобного рода направлены на улучшение настроения горожан и поддержку их интереса к культурным традициям.

Яблочный Спас — один из трёх православных праздников, называемых Спасами, отмечаемых в августе. Праздник приходится на 19 августа и также известен как Преображение Господне. В этот день принято освящать в церкви яблоки и другие фрукты нового урожая. Яблочный Спас символизирует окончание лета и начало сбора урожая, и с этого момента в народе начинают есть яблоки.

Ранее на территории Кубани было объявлено штормовое предупреждение на 19 и 20 августа. Также эксперты посоветовали родителям использовать один день оплачиваемого отпуска 2 сентября.