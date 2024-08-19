В Московском зоопарке вылупилась редкая змея

Детеныш леопардового полоза родился в Московском зоопарке, сообщается на сайте столичного правительства. Это неядовитая змея из семейства ужеобразных. В России она обитает на скалистых территориях Крыма.

Это один из первых успешных случаев разведения ужей крымской популяции в подобных условиях на территории постсоветского пространства, — говорится в публикации.

Как пояснила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, несколько лет назад специалисты зоосада сформировали пару леопардового полоза, а в прошлом году впервые попытались их размножить, однако эта попытка закончилась неудачно. Она уточнила, что самка отложила яйца, однако из них не смогли выйти детеныши.

А в этом году зоологам впервые удалось получить потомство – из двух яиц вылупился один змееныш, — подчеркнула Акулова.

Ранее в центре воспроизводства редких видов животных (подразделение Московского зоопарка) вылупился птенец белоплечего орлана. Малышу сейчас около трех месяцев.

Уточняется, что пока у птенца нет характерной окраски в виде белых плеч. Орлан выглядит достаточно большим и самостоятельным, но пока не отходит далеко от гнезда. Родители начали приносить ему пищу со специального столика и класть на полку, чтобы он смог есть сам.