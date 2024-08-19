Дептранс выпустил "Тройки" в честь юбилея ВДНХ

Дептранс Москвы выпустил новые тематические карты "Тройка", посвященные 85-летию ВДНХ. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

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На картах изобразили три известные достопримечательности выставки – арку Главного входа, павильон № 1 "Центральный" и павильон № 34 "Космос".

"Она напомнит пассажирам об этой важной дате и станет отличным сувениром для туристов", – сказал глава транспортного ведомства Максим Ликсутов.

Новые карты можно приобрести на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная".

Кроме того, они появились в наличии в интернет-магазине и на маркетплейсах: Яндекс.Маркет, OZON, Мегамаркет, и Wildberries.

К юбилею ВДНХ в Москве также запустили тематический спецпроект. Так, на сайте выставочного комплекса москвичи и туристы могут узнать о программе "Возрождение ВДНХ", увидеть архивные и современные фотографии павильонов.

Важная часть ресурса – "Народный альбом" с личными воспоминаниями и снимками посетителей. Там же размещена программа мероприятий, приуроченных к юбилею ВДНХ.