В столице пройдет акция «День без турникетов. Москва 2030»

С 22 по 24 августа в столице проведут акцию «День без турникетов. Москва 2030», в рамках которой состоится 250 экскурсий по современным производствам и мастерским, музеям и лабораториям, а также встречи с сотрудниками предприятий и мастер-классы. Об этом сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Традиционная акция пройдет более чем на 130 площадках, 45 из которых присоединятся впервые. В их числе – технопарки, инженерный и научно-исследовательский центры. Благодаря событию можно будет не только пообщаться с представителями разных отраслей, но и познакомиться с инновационными разработками московских компаний», – приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Среди новых партнеров – участники программы «Сделано в Москве». Посетив их офисы и производства, все желающие увидят, как создаются товары столичных брендов, узнают о городских мерах поддержки бизнеса и о том, как открыть свое дело.

Одну из экскурсий организует научно-промышленный холдинг. Посетители увидят процесс выпуска комплектующих для современных российских автомобилей.

В акции примут участие и крупные ИТ-компании. Гостям расскажут о новых трендах в индустрии, возможностях искусственного интеллекта и сферах жизни, в которых он применяется.

Во время другой экскурсии взрослым и детям покажут сервисных роботов, способных видеть, слышать, жестикулировать, передвигаться и общаться с людьми.

Также жители и гости столицы смогут побывать в кластере «Ломоносов», лаборатории испытательной ядерной физики, на киностудии «Союзмультфильм» и часовом заводе, в фольклорном центре «Москва», детской школе актерского мастерства, гастроквартале и на других предприятиях.

На этот раз акция «День без турникетов» проводится в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Он знакомит москвичей и туристов с достижениями в сфере промышленности, градостроительства и городского хозяйства, планами по развитию транспорта, передовыми технологиями в здравоохранении и образовании, креативных индустриях и спорте.