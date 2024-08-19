Котелок с пловом и чемодан с косметикой: что забыли пассажиры Мострансавто в июле

Более 70 вещей оставили пассажиры в автобусах, на автостанциях и автовокзалах Мострансавто в июле 2024 года, самыми необычными среди них были два билета в театр, котелок с пловом и чемодан с косметикой. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе перевозчика.

«В июле пассажиры оставили в автобусах, на автостанциях и автовокзалах Мострансавто более 70 вещей. В основном это были «стандартные» находки – карты «Стрелка», «Тройка», социальные карты, банковские карты и сотовые телефоны. Самые необычные находки в июле – два билета в театр, котелок с пловом и чемодан с косметикой», – сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что девушка-визажист вернулась за чемоданом с косметикой.