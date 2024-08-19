В Москву вернется тропическая ночь

Тропическая ночь ожидается в Москве с понедельника на вторник, температура в центре будет составлять 22 градуса. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"Ночь на вторник будет теплой, потому что появятся облака и накопленное [атмосферой] тепло в понедельник будет сохраняться. Ночная температура составит 17-19 градусов в Москве, в центре - до 22. <…> Опять возвращение тропических аналогов [ночных температур], высокие ночные температуры сохранятся и будут составлять в диапазоне 12-16 градусов", - сообщил метеоролог.

Он уточнил, что со вторника также меняется циркуляция воздуха с северо-западной на северо-восточную.

"Со среды и до конца недели воздушные массы будут идти с северо-востока", - добавил он.

По словам Вильфанда, хоть воздух и северных направлений, однако воздушные массы приходят теплыми, это объясняется возвратным теплом.

"Воздушные массы с юга-запада приходят на север, а затем уже опускаются на Москву, сначала на северо-запад, а потом и на северо-восток. Поэтому воздух не холодный", - отметил руководитель Гидрометцентра.

Вильфанд подчеркнул, что дневные температуры в течение этой недели составят 23-26 градусов, что на 3 градуса выше нормы. Также во вторник и среду местами ожидаются небольшие осадки, начиная со среды, сильных дождей не прогнозируется.