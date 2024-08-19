Доля новых поездов на МЦД-3 достигла 85%

Доля новых составов на третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) достигла 85%, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Больше новых поездов на МЦД-3! Год назад при запуске диаметра здесь было 66% современных составов, а сейчас уже 85%», – говорится в материале.

Как напомнили в пресс-службе, с первого дня работы МЦД-3 пассажиров начали перевозить «Иволги 3.0». В мае этого года на маршрут вышли самые новые трехдверные «Иволги 4.0». Обновление подвижного состава продолжается.

«Москва – крупнейший в стране заказчик поездов. Долгосрочные контракты позволяют машиностроителям планировать работу на годы вперед. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина постепенно заменяем составы предыдущих поколений на современные. На третьем диаметре планируем завершить обновление в этом году. За год работы на МЦД-3 было поставлено 17 новых поездов «Иволга», еще 11 поступило ранее, к запуску диаметра», – приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

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