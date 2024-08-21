В Москве ожидаются переменная облачность и до 26 градусов тепла

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков и температура до плюс 26 градусов прогнозируются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 24-26 градусов тепла. В ночь на четверг температура может опуститься до плюс 12 градусов.

Ветер восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 21 - плюс 26 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 9 градусов.