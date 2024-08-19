Синоптик назвал самый теплый день в Москве на неделе

Температура воздуха в Москве в понедельник может достигать 29 градусов, он станет самым теплым днем на текущей неделе.

Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник в Москве будет летняя июльская погода, температура днем составит 27-29 градусов", - сказал он.

Метеоролог добавил, что эти дневные значения на 4-5 градусов выше климатической нормы.

"Такая температура соответствует самому теплому периоду июля, так что лето продолжается", - пояснил он.

Вильфанд отметил, что ночи также будут теплыми, температура составит 12-16 градусов.

Однако во Владимирской, Кировской, Нижегородской областях и Удмуртии температура будет ниже, чем в Москве, как минимум на 2-3 градуса и составит 20-25 градусов.

"Потому что в этих регионах составляющая северного ветра будет более щедра", - объяснил метеоролог.

Он также рассказал, что температура воды в московских и подмосковных водоемах поднимется на 1,5-2 значения и будет составлять около 20 градусов к следующим выходным.