Синоптик назвал самый теплый день в Москве на неделе

В Москве 19 августа станет самым теплым днем на неделе
Температура воздуха в Москве в понедельник может достигать 29 градусов, он станет самым теплым днем на текущей неделе.
Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В понедельник в Москве будет летняя июльская погода, температура днем составит 27-29 градусов", - сказал он.
Метеоролог добавил, что эти дневные значения на 4-5 градусов выше климатической нормы.
"Такая температура соответствует самому теплому периоду июля, так что лето продолжается", - пояснил он.
Вильфанд отметил, что ночи также будут теплыми, температура составит 12-16 градусов.
Однако во Владимирской, Кировской, Нижегородской областях и Удмуртии температура будет ниже, чем в Москве, как минимум на 2-3 градуса и составит 20-25 градусов.
"Потому что в этих регионах составляющая северного ветра будет более щедра", - объяснил метеоролог.
Он также рассказал, что температура воды в московских и подмосковных водоемах поднимется на 1,5-2 значения и будет составлять около 20 градусов к следующим выходным.