Москвичам пообещали самый теплый день с начала августа

19 августа в Москве станет самым теплым днем с начала месяца, рассказал ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Специалист сообщил, что погоду продолжает формировать гребень антициклона. В столице ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в Москве от +27 до +29 градусов, в Подмосковье — от 25 до 30 градусов тепла.

Синоптик добавил, что сегодня ветер юго-западный, его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду.

«Барометры четыре дня будут показывать 746 миллиметров ртутного столба. Атмосферное давление будет слабо меняться», — добавил Леус.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что до конца августа в Москве будет много тепла и солнца. Позднякова также допустила, что август может плавно перетечь сразу в теплое бабье лето.