Гостей фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» научат историческому танцу

Занятие по историческому танцу XIX века состоится 20 августа на площадке фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».

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Участники смогут разучить танцевальные движения вальса, польки, кадрили, мазурки и других танцев. К уроку приглашаются все желающие, независимо от возраста и уровня танцевальных навыков.

Программа урока включает в себя как реконструированные схемы хореографии прошлых эпох под аутентичную музыку, так и новые разработки современных танцмейстеров, созданные с соблюдением канонов.

Ведет занятие Дарья Рязанова, преподаватель студии исторического танца «Трианон», распорядитель и танцмейстер бального вечера «Московские кружева».

Приглашаются все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки. Главное — желание потанцевать и попробовать что-то новое, передает официальный сайт мэра Москвы.

8 августа в столице стартовал фестиваль «Горький+». В выходные состоится более 70 мероприятий: концерты и спектакли, перформансы и цирковое шоу, лекции и кинопоказы. Программа фестиваля, который проходит в столице уже третий год подряд, неизменно посвящена творчеству Максима Горького.