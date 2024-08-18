На площадке «Москвы 2030» в «Лужниках» запустили кинопоказы под открытым небом

В спорткомплексе «Лужники» стартовал фестиваль городского хозяйства. В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» начались кинопоказы под открытым небом. Фильмы демонстрируются на большом мультимедийном экране, который является частью арт-объекта в виде лампочки. В дневное время на экране можно увидеть информацию о работе и достижениях городских служб и энергетического комплекса столицы.

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Перед экраном расположился уютный амфитеатр с более чем 100 местами, где можно с комфортом разместиться во время просмотра фильма. В качестве бонуса зрителей ждут бесплатные угощения.

В программе фестиваля — уже полюбившиеся многим поколениям фильмы: «Летят журавли», «Судьба человека» и классическая патриотическая картина «Баллада о солдате», трогательная история о Алеше Скворцове, который отказался от награды ради встречи с матерью. Также в программу вошли другие шедевры кино, повествующие о героизме и доблести.

21 и 22 августа зрителей ждет фильм «Судьба», а 23 августа — эпическая картина «Сталинград».

В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» с 23 по 29 августа 2024 года в «Заповедном посольстве» парка «Зарядье» пройдет Неделя финансовой грамотности «Финансовая культура. Узнавай и действуй!».