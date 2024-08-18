Временная навигация появилась на Ленинградском вокзале

Чтобы облегчить ориентирование пассажиров во время ремонта Ленинградского вокзала, на привокзальной площади установили временную навигацию. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Баннеры и стикеры с картами показывают все выходы со станций метро «Комсомольская» Сокольнической и Кольцевой линий, а также оптимальные маршруты к пригородным и дальним поездам.

Кроме того, на Ярославском и Ленинградском вокзалах заменили указатели к перронам на более крупные и заметные.

— На визуальных материалах во всем транспорте мы наглядно показываем временные пути для пассажиров до пригородных поездов, поездов дальнего следования, а также касс, залов ожидания и камер хранения на Ярославском вокзале. Всего разместили более 160 информационных носителей различных форматов, — сообщил Ликсутов.

Чтобы пассажирам было проще ориентироваться на Ленинградском вокзале, на площади перед ним появились новые информационные указатели. С помощью стрелок и пиктограмм они указывают путь к перронам: синие стрелки ведут к поездам дальнего следования, зеленые — к пригородным, передает официальный сайт мэра Москвы.

Расписание движения поездов изменится на центральном участке третьего маршрута Московских центральных диаметров, а также на Ленинградском и Казанском направлениях с 11 августа до 7 сентября с 22:00 до 7:00.