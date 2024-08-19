Почти 90 территорий реорганизуют в Москве по программе КРТ

Привлеченные по результатам торгов инвесторы, правообладатели земли и недвижимости, а также операторы комплексного развития территорий (КРТ) проводят редевелопмент 88 территорий в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

«Число активных проектов в столице возросло до 88. На участках общей площадью более 1,1 тыс. га построят почти 23 млн кв. м различной недвижимости, все площадки ждет благоустройство. Инвестиции в проекты оцениваются почти в 6,5 трлн руб., а ежегодный бюджетный эффект после их реализации превысит 487 млрд руб. В итоге будет создано почти 236,8 тыс. рабочих мест», – приводятся в материале слова Ефимова.

Проекты охватывают 66 районов во всех столичных округах. Помимо современных жилых кварталов, предусмотрено возведение промышленных и общественно-деловых объектов. По 80 проектам КРТ общей площадью 964 га уже ведется подготовка к строительству.

«В рамках 88 проектов запланировано строительство 13,1 млн кв. м жилья, включая более 4 млн кв. м для участников программы реновации и иных нужд города. Также на участках построят свыше 7,5 млн кв. м общественно-деловых объектов и около 2,4 млн кв. м высокотехнологичных производств», – цитирует пресс-служба руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тыс. га. Проработка проектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.