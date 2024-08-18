Москвичей предупредили о жаре

Первый день недели в Москве будет жарким, ожидается до +29°, что значительно превышает климатическую норму августа, рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом пишет РИА «Новости».

Синоптик пояснил, что в понедельник, 19 августа, ожидается гребневая погода, антициклональная переменная облачность, без осадков.

«Ночью не прохладнее 13-16 градусов в Москве, плюс 12-17 в Подмосковье. Завтра днем в Москве плюс 26-29, а по области 25-30 градусов зноя», — уточнил Тишковец.

По его данным, температура как минимум на семь градусов превысит климатическую норму августа.

Тишковец: 18 августа в Москве ожидаются переменная облачность и небольшой дождь

Ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус отметил, в свою очередь, что на погоду в столице влияет теплая часть североатлантического циклона «Ребекка». На фоне этого в Москве возможны дожди, температура воздуха днем будет выше нормы.