Мастер-класс для молодежи о креативе и ораторском искусстве прошел в Солнцеве

В Солнцеве состоялся мастер-класс под названием «Креатив и ораторское искусство» — очередное мероприятие проекта «Кадровый резерв», который курирует руководитель проектных направлений Российского фонда мира Мария Воропаева. Приглашенным спикером стал сенатор Российской Федерации, член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин, сообщает корреспондент агентства городских новостей «Москва».

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Интенсив для будущих руководителей, политиков и общественников Москвы прошел на базе библиотеки № 221 района Солнцево. Слушателями стали парни и девушки из Солнцева, Ново-Переделкина и Внукова. Им рассказали об основах ораторского искусства, поиске в себе творческого начинания, об умении грамотно расставлять приоритеты и презентовать себя на публике.

По словам ведущего мастер-класса, члена Совета Федерации Вадима Деньгина, задача — уже сейчас помочь будущим руководителям, чиновникам и политикам найти в себе творческие резервы, прийти к самоорганизации ума, нащупать точку роста и выстроить ориентиры.

— Немало людей не хотят развивать как себя, так и свою компанию, партию или даже всю нашу страну. Цель подобных мастер-классов — сформировать новый тип активной думающей молодежи. Умение правильно говорить и подавать себя — один из важнейших инструментов этой работы, — подчеркнул он.

Как рассказала куратор «Кадрового резерва», руководитель проектных направлений Российского фонда мира и активист движения «Мой район» Мария Воропаева, современная жизнь наполнена мощным информационным шумом.

— Чтобы выделиться из этого потока, нужны креатив и правильная самоподача, и не важно, говорим мы о молодом стартапере, начинающем актере или будущем депутате. Но речь идет не о бездумной гонке за скандальной саморекламой с утратой этических и моральных границ. Именно потому «Кадровый резерв» приглашает проводить свои интенсивы только проверенных профессионалов — чтобы наша молодежь могла услышать что-то ценное, правильное, интересное и взять на заметку, — отметила Марина Воропаева.

Российский фонд мира регулярно организует профессионально ориентированные мастер-классы и семинары для перспективной молодежи. В частности, этим летом в рамках «Кадрового резерва» заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов провел для старшеклассников и студентов Западного административного округа семинар «Как стать успешным управленцем», а работники районных управ на местах знакомили молодых москвичей с особенностями государственной и муниципальной службы.