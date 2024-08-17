Москвичей предупредили о кратковременных дождях и грозе

В ночь на воскресенье, 18 августа, в столичном регионе местами ожидаются кратковременный дождь и гроза. Об этом в субботу, 17 августа, сообщил Гидрометцентр РФ.

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При этом температура воздуха в ночное время составит плюс 14–16 градусов, следует из прогноза на сайте.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что короткие дожди не повлияют на повышение температуры в Москве.

Первая половина августа оказалась в столице на 1,4 градуса холоднее обычного, но ситуация изменится кардинально. Об этом сообщила специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, нынешние температурные показатели были низкими из-за холодных ночей.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что некоторые регионы России в предстоящие выходные, с 17 по 18 августа, ожидает «супержаркая погода». По его словам, в Туве температурные показатели могут достигать 38 градусов тепла.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что бабье лето в Москве наступит в сентябре из-за дефицита осадков. Август в столице будет засушливым, дефицит влаги составит порядка 20–30 процентов. Температура воздуха будет находиться в пределах нормы.