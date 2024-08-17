С начала года в Москве подключены 33 зарядные станции для электробусов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала года в городе было установлено 33 новые зарядные станции для электробусов.

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Таким образом, столичные энергетики продолжают создавать инфраструктуру для развития экологичного вида транспорта.

Больше всего новых станций появилось в Юго-Восточном административном округе — 12. Благодаря этому удалось перевести на электробусы пять маршрутов.

На отстойно-разворотных площадках для пассажирского транспорта на Лухмановской улице и Ленинградском проспекте установлено десять ультрабыстрых зарядных станций. Для их работы были построены трансформаторные подстанции.

В 2024 году также были установлены три станции на улице Барклая в ЗАО и восемь — на Матвеевской улице.

Зарядные станции для электробусов подключены к электроснабжению по второй категории надежности. В случае возникновения технологических сбоев, напряжение автоматически переключается на резервную линию. На данный момент в Москве установлено более 340 таких зарядных станций, сообщил Собянин в своем Telegram-канале.

В Москве за первые шесть месяцев 2024 года электробусы вышли на 28 маршрутов. Уточняется, что наибольшее количество новых электробусных маршрутов проходит по северу и юго-востоку столицы. Всего в САО есть 22 таких маршрута, а в ЮВАО — 16.