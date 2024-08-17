Новые стикеры в метро: москвичи могут оставить отзыв о работе кондиционеров

Специалисты метро разместили в вагонах более 12 тысяч информационных материалов с QR-кодом. Они помогут жителям узнать больше о температуре внутри поезда, а также оставить отзыв о работе кондиционеров. Об этом в субботу, 17 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

© Telegram/ Дептранс Москвы

— Мы продолжаем размещать стикеры о комфорте температуры в салоне поезда на всех линиях метро. С их помощью вы можете оставить отзыв о работе кондиционеров, — рассказал Ликсутов.

По его словам, размещение плакатов завершат до конца лета. Стикеры оповестят пассажиров о циркуляции воздуха и расскажут о состоянии и оснащении разных моделей составов, среди которых кондиционеры: «Москва», «Москва-2020», «Москва-2024», «Ока» и модификацией «Русич». Найти наклейки можно у первой и последней дверей вагона, следует из сообщения в Telegram-канале.

На Московском центральном диаметре появились поезда с разъемами Type-C для зарядки. Первый такой состав, ЭП2ДМ, выпустила ЦППК. В нем 604 точки для зарядки Type-C: по 32 в головных вагонах и по 60 в остальных. Расположены они под сиденьями, рядом с обычными разъемами USB.