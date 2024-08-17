Панда Катюша залезла в новый подарок и попала на видео

В вольера панды Диндин и ее дочки Катюши из Московского зоопарка поставили новый подарок, который малышка уже опробовала. Как рассказала в своем Telegram-канале гендиректор учреждения Светлана Акулова, это «элемент обогащения среды». По ее словам, Катюше понравилось.

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На опубликованных кадрах маленькая панда залезла в металлическую конструкцию, обвитую веревкой. Она лапками проверила на прочность подарок. По росту Катюше все подошло.

У Диндин с Катюшей в уличном вольере появился новый элемент обогащения среды. Катюша проверила, оценила. Ей понравилось, — написала Акулова.

Подписчики пришли в восторг от Катюши. Они назвали панду «зефиркой в вазе» и отметили, что ждут видео с ней сильнее, чем свой день рождения.

Ранее в Иркутском зоопарке лемуры Чикки, Милана, Лева, Права и маленькая Маки, едва проснувшись, начали робко выглядывать из гамака, где они они ночуют кучкой. На опубликованных кадрах можно заметить, как они поочередно высовывают мордочки и смотрят, что происходит вокруг.

До этого камышовый кот Маркиз из филиала Московского зоопарка в Великом Устюге устроил игры с кипером и попал на видео. На кадрах видно, как грациозное животное пытается лапами поймать игрушку на длинной палке. Сначала хищник внимательно следил за ней, а затем лениво вцепился когтями и даже попытался погрызть.