Кинопоказы и винил: как провести эти выходные с «Летом в Москве. Все на улицу!»

В столице продолжается масштабный фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!». Горожан приглашают на творческие мастер-классы, спортивные тренировки, шахматный турнир и многие другие мероприятия, которые проходят более чем на 600 площадках. 17 и 18 августа посетителей ждет множество интересных событий.

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В летнем кинотеатре парка имени Юрия Лужкова в субботу с 10:00 до 22:00 пройдет музыкальный фестиваль «Дай лапу, друг!».

Можно будет познакомиться с питомцами благотворительного фонда «Шереметьевский приют», записаться волонтером и сделать пожертвование.

17 августа также запланирован концерт, в программе которого показ отдельных хореографически номеров. Среди них отрывки из балетов Петра Чайковского, Чезаре Пуни и других композиторов.

На сцене сквера на Малогвардейской улице в воскресенье в 16:00 пройдет шоу-спектакль «Солнце русской поэзии» по пьесе «Каменный гость». Это постановка о любви, ненависти, смелости, цинизме, бесстрашии и жизни во всех ее проявлениях. В этот же день на сцене на улице Академика Янгеля выступит духовой оркестр «Серебряные трубы». С 18:00 до 20:00 он будет исполнять шлягеры советской эстрады.

В городе продолжается чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага». К участию приглашают всех желающих в возрасте от шести лет. Зарегистрироваться помогут на месте.

В будни играть можно на флагманской площадке на Чистопрудном бульваре с 12:00 до 20:00, каждое воскресенье там проходит недельная квалификация. Команда ежедневно посещает три площадки в округах. 18 августа на Святоозерской улице состоится финал по Восточному административному округу.

Уже известны имена более 30 финалистов, которые сразятся за главный приз — один миллион рублей. Всего в финал пройдут 48 претендентов.

Кроме того, на Чистопрудном бульваре открыт винтажный маркет. 17 августа в дискуссионном клубе состоится встреча в память о Викторе Цое. Гости узнают о жизни музыканта, а также послушают записи знакомых и не самых известных песен Цоя на виниле.

На Гоголевском бульваре в выходные традиционно запланированы шахматные турниры: детский, открытый и семейный. Победители и призеры получат подарки от столичного Департамента спорта. Для участия необходима предварительная регистрация.

Посетители шахматной беседки Гончаровского парка смогут присоединиться к мастер-классу по программированию «Создай свою первую 3D-игру». Занятие пройдет в субботу с 12:00 до 16:00. А еще здесь состоится фотосессия и беспроигрышная лотерея с призами.

Мастер-класс по переработке пластиковых крышечек организуют в этот же день с 12:00 до 18:00 в сквере на улице Хачатуряна. Участники измельчат пластиковые крышки в дробилке и выплавят себе значок или брелок. На площадке будет работать музей рециклинга, в котором представят уникальные экспонаты из вторсырья, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» с 23 по 29 августа 2024 года в «Заповедном посольстве» парка «Зарядье» пройдет Неделя финансовой грамотности «Финансовая культура. Узнавай и действуй!».