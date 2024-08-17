Вильфанд спрогнозировал продолжение дождей на Дальнем Востоке

Сильные дожди не прекращаются в регионах Дальнего Востока, они будут продолжаться и на следующей неделе. Ожидается повышение уровня воды в реках до 1 м и подтопления пониженных территорий, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"19 и 20 числа в Приморском крае прогнозируются порывистый ветер и очень сильные дожди, они будут как продолжительные, так и в виде интенсивных ливней. Ожидается подъем уровня воды в реках до 1 м, прогнозируется подтопление пониженных территорий в Приморском крае", - сказал он.

Метеоролог отметил, что в Амурской области, Забайкальском и Хабаровском краях тоже пройдут дожди, которые будут продолжаться до следующей недели. В Забайкалье на реке Онон также ожидается достижение критической отметки.