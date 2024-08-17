Музей Победы рассказал о профессиях в годы войны

17 августа программу семейного отдыха Музея Победы «Парк Победы. Главный патриотический посетили десятки семей из Москвы и других регионов России. Участники погрузились в атмосферу 1940-х годов и узнали, какую подготовку проходили десантники, саперы, пехотинцы и бойцы других родов войск в годы Великой Отечественной войны. Все мероприятия прошли бесплатно.

— В Музее Победы мы были уже раза три, а в программе «Парк Победы. Главный патриотический» участвовали первый раз. Было очень интересно. Мы попробовали сами собрать солдатский вещмешок. Очень хотим попробовать собрать и разобрать автомат Калашникова, потому что в школе у нас была начальная военная подготовка. Хочется проверить, помним ли мы, как это делать. Попробовали чеканить монетки. Программа сделана шикарно, особенно для детей, да и для взрослых, — отметили Светлана Тарасова и Людмила Каховская из Магадана.

Посетители мемориального комплекса на Поклонной горе узнали, как устроен парашют, что такое штыковой бой, проходили полосу препятствий, учились метать гранату и могли познакомиться с востребованными профессиями середины ХХ века: швея, кузнец, сапожник, чистильщик обуви. Кроме того, на танцплощадке прошел мастер-класс по танцам 1940-х годов. Около легендарной полуторки также прошла концертная программа с участием детских и юношеских коллективов.

Всего же около Музея Победы работало более 70 интерактивных площадок с элементами исторической реконструкции, воссоздающих атмосферу 1940-х годов. Организаторы подготовили многочисленные мастер-классы, творческие и спортивные состязания. Гостям предложат присоединиться к квесту «Красноармейская книжка», а самым активным его участникам вручат призы. Москвичей и гостей столицы ждут также бесплатные автобусные и пешеходные экскурсии по мемориальному комплексу на Поклонной горе.